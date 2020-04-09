2020/04/09 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر رئيس الوزراء المكلف بتكيل الحكومة مصطفى الكاظمي تغريدة على حساب أنشئ مباشرة بعد تكليفه.

واكد الكاظمي في تغريدته انه مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم،بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق،وتعمل على حل الازمات،وتدفع عجلة الاقتصاد الى الامام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : أتعهد بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : أتعهد بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).