الشيخ الخزعلي: بقاء القوات الاجنبية رغما عن البرلمان والشعب العراقي يعني احتلالاً

2020/04/09 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أن بقاء القوات الاجنبية على ارض العراق، رغما عن البرلمان والشعب يعني احتلالاً، مشيرا إلى أننا نحتفظ بردنا الكامل على هذا الاحتلال.وقال الشيخ الخزعلي في كلمة متلفزة تابعتها “العهد نيوز”، إننا “نجدد موقفنا الثابت والقطعي بضرورة خروج القوات الاجنبية من العراق، وان بقاء هذه القوات […]

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