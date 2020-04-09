2020/04/09 | 16:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب للإذاعة الحكومية إن الهدف من اجتماع منتجي النفط بعد ظهر يوم الخميس هو ”التوصل إلى اتفاق على خفض كبير لإنتاج النفط“.

وأضاف عرقاب أن مثل هذا الخفض سيكون من أجل ”إعادة التوازن إلى السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة الجزائري: اجتماع منتجي النفط يهدف إلى خفض كبير للإنتاج) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة الجزائري: اجتماع منتجي النفط يهدف إلى خفض كبير للإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).