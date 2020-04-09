الكرملين: بوتين لا يعتزم الحديث مع ترامب والسعوديين بشأن النفط

2020/04/09 | 16:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز"، عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم بحث أسواق النفط اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة السعودية.

وقال المتحدث ردا على سؤال بشأن احتمال حدوث الأمر "لا وجود لمثل تلك الخطط اليوم".

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