“منظمة الصحة العالمية” توصي بزيادة الاستثمار والتشغيل في ميدان التمريض

2020/04/09 | 16:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت #منظمة_الصحة_العالمية، دول العالم، إلى زيادة الاستثمار وتشغيل المزيد من الكوادر في مهنة التمريض، مشيرة إلى أن جائحة #كورونا قد كشفت وجود ثغرات كبيرة في حجم القوى العاملة داخل هذا الميدان الحيوي على مستوى دول…

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