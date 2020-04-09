2020/04/09 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الخميس تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وذلك جراء توافق نادر بين الأطراف السياسية.وعرف عن الكاظمي الذي نال قبل تكليفه موافقة غالبية الأحزاب السياسية، قربه من الأميركيين، قبل أن يعيد ترتيب علاقاته في الأسابيع الأخيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثالث تكليف لتشكيل الحكومة العراقية : تسمية رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثالث تكليف لتشكيل الحكومة العراقية : تسمية رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).