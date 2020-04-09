أزمة كورونا.. بيل غيتس يقدم أخبارا إيجابية وأخرى

2020/04/09 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح الدكتور أنتوني فاوتشي، عضو فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، الأميركيين باستخلاص بعض الدروس من تفشي الوباء والحفاظ عليها حتى بعد الأزمة.

وقال فاوتشي، في حديث عبر بودكاست لصحيفة وول ستريت جورنال، إن أحد الدروس هو عادة غسل اليدين دائما.

وأضاف قائلاً: "الأمر الآخر هو لا تصافح أي شخص على الإطلاق.



لا أعتقد أنه يجب علينا المصافحة مرة أخرى، لنكون صادقين".

وشرح فاوتشي الفوائد المحتملة للامتناع عن المصافحة قائلا "لن يكون إنهاء المصافحات جيدًا للوقاية من مرض الفيروس فحسب، بل من المحتمل أن يقلل من حالات الأنفلونزا بشكل كبير في هذا البلد".

وقالت شبكة فوكس نيوز إنه من المرجح أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب مناصرا لفاوتشي حول فكرة إنهاء عادة المصافحة.

وعلى مر السنين، أشار ترامب إلى عدم موافقته على المصافحة، واصفا هذه الممارسة بأنها "بربرية" و"مثيرة للاشمئزاز" و"رهيبة جدا جدا" و"واحدة من لعنات المجتمع الأميركي"، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو في مارس.

وقال ترامب في ذلك الوقت: "تصادف أنني مهووس بالأيدي النظيفة.



"أشعر بتحسن كبير بعد أن أغسل يدي جيداً، وهو ما أفعله قدر الإمكان".

وتوقع فاوتشي الثلاثاء أن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة فتح المدارس في الخريف، طالما أن الناس تواصل التعاون مع تدابير التخفيف من الأمراض.

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