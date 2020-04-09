2020/04/09 | 16:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي : الفتح وقف موقفاً شُجاعاً برفضه تمرير مرشح رئيس الجمهورية وصالح كان يهدف الى رهن وضع العراق بيد امريكـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 16:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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