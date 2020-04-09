العراق: اول اتصال هاتفي يتلقاه الكاظمي..فمن كان وراء الهاتف؟

2020/04/09 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى الزعيم القومي الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي....

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