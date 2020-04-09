2020/04/09 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن وزير الزراعة صالح الحسني اليوم الخميس، تقديمه طلب تعيين ٥٠٠٠ مهندس زراعي وطبيب بيطري في موازنة ٢٠٢٠.وقال الحسني في بيان تلقته “العهد نيوز” “قدمت طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نطلب فيه تعيين ٥٠٠٠ مهندس زراعي وطبيب بيطري في موازنة ٢٠٢٠ وننتظر إقرار الموازنة لأن الأمور المالية خارجة عن إرادتنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: قدمت طلبًا لتعيين 5000 خريج في موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: قدمت طلبًا لتعيين 5000 خريج في موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).