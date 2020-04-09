2020/04/09 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 100 طبيب إيطالي بسبب كورونا حتى الآن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 100 طبيب إيطالي بسبب كورونا حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).