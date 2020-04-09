الخزعلي: مخالفة صالح للدستور ضيعت شهراً من عمر الدولة وموقفنا ثابت من اخراج القوات الاجنبية

2020/04/09 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امين عام حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن اليوم يصادف مُناسبات إجتمعت في يوم واحد منها حدثت في التأريخ الهجري وأخرى في الميلادي، مشيراً الى أن مخالفة رئيس الجمهورية للدستور ضيعت شهراً من عمر الدولة العراقية وذكر الخزعلي في كلمة له اليوم، “نتذكر ونُذكر أجيالنا الجديدة التي لم تعاصر الانتفاضة الشعبانية مقدار […]

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