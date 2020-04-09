2020/04/09 | 16:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس المراسلين والمصورين الصحفيين بإخضاع انفسهم للفحص المختبري من فيروس كورونا المستجد.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كوردستان تطالب المراسلين والمصورين الصحفيين بإخضاع انفسهم للفحص من كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كوردستان تطالب المراسلين والمصورين الصحفيين بإخضاع انفسهم للفحص من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).