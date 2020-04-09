نقابة الأطباء تحدد سببين لازدياد الإصابات بكورونا وتؤكد: لن ينحسر بنهاية نيسان بسبب أحدهما

2020/04/09 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت نقابة الإطباء في العراق ، سببين وصفتهما بالمهمين وراء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع فيما توقعت تأخر انحسار الفيروس في العراق بسبب احدهما.

وقال المتحدث باسم النقابة د.



جاسم العزاوي في مقابلة تابعتها ( بغداد اليوم ) ان " الإصابات بكورونا من الممكن ان تكتشف بعد 5-6 أيام من دخول الفيروس لجسد المصاب وبالتالي فأن خروج الجميع من المنزل يعني انهم سينقلون العدوى للاخرين لو كانوا حاملين للفيروس وربما يحملونه دون ان يشعروا به وهو ينقل العدوى منذ اليوم الأول للإصابة ويجب ان يلزم الجميع بيوتهم".

وأضاف ان "ما يسجل من حالات حالياً له سببان، الأول هو عدم التزام كثير من المواطنين باجراءات الوقاية وعدم البقاء ببيوتهم لأنهم يكسرون حظر التجوال، والسبب الثاني هو تكثيف عمليات المسح الميداني التي ساعدت على اكتشاف الكثير من الحالات قبل ان تتفاقم لديها اعراض الإصابة ما يمنع نقلها للعدوى".

وتابع ان " هناك كسر مستمر لحظر التجوال وهذا خلل وخطر كبير ما يعني استمرار انتقال عدوى كورونا وانتشارها"، مشدداً على "وجوب تشديد حظر التجوال مع أهمية قيام الدولة بمنح العوائل الفقيرة ومن يعيشون على قوتهم اليومي وهم يشكلون 40% من الشعب، منحهم أموالاً تشجعهم على عدم الخروج".

وأكد كذلك إن " توقع انحسار كورونا في العراق قبل نهاية نيسان لا يمكن التعويل عليه الا اذا التزم المواطنون باجراءات الوقاية وحظر التجوال لأن عدم الالتزام يعني استمرار حصول إصابات واطالة امد الازمة".

وأشار الى ان " العراق الان بمرحلة منع انتشار كورونا ، وكسر حظر التجوال كما حدث في اربيل أوغيرها سمح بتسجيل عشرات الإصابات ، والتجمعات ستسمح بقفزة في ارقام الإصابات وهذا ما نخشاه".

ووجه رسالة للمواطنين مما يتأملون إيجاد علاج سريع للمرض " نقول للمواطنين ان أي علاج او لقاح لكورونا لن يكون قريباً ، لان أي اكتشاف يحتاج لفترة من الاختبارات وهذه يطول امدها لستة أشهر على الأقل".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بينت أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى 1202 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، أن مختبراتها فحصت "2083 نموذج إصابة خلال 24 ساعة الماضية من ضمنها مختبرات أقليم كردستان"، مشيرة إلى أن "المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (28414) نموذج".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (80) أصابة في البلاد وزعت على مناطق العاصمة بغداد، في جانب الرصافة 12 إصابة، ومدينة الطب 3".

وتابع، أن "محافظة النجف سجلت اليوم 24 إصابة بالفيروس، والسليمانية إصابة واحدة، وأربيل 20، وكربلاء 3، كركوك إصابة واحدة، وذي قار 11، ومحافظة البصرة 5 إصابات".

وبشأن حالات الوفيات، أكمل بيان الموقف الوبائي، أن الوزارة سجلت "اربعة حالات، واحدة منها في بغداد بجانب الرصافة ،وحالة في جانب الكرخ، وحالتين في محافظة البصرة".

واشارت الصحة، إلى تسجيل "79 حالة شفاء من المرض، 19 منها في جانب الرصافة ببغداد، والكرخ 4، ومدينة الطب 10 حالات شفاء"، مشيرة إلى أن "النجف سجلت 15 حالة شفاء، والسليمانية 7 حالات، ودهوك 5، وكربلاء 8، وكركوك 4 حالات، واخيرا البصرة التي سجلت 5 حالات شفاء من المرض".

وبينت وزارة الصحة بموقفها الوبائي لليوم الاربعاء، أن "مجموع الأصابات بلغ 1202، ومجموع الوفيات 69، مقابل 452 حالة شفاء".

وفي بيان لاحق ، كشفت وزارة الصحة ان دائرة صحة الكرخ و 11 محافظة اخرى لم تسجل اية اصابات بكورونا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نقابة الأطباء تحدد سببين لازدياد الإصابات بكورونا وتؤكد: لن ينحسر بنهاية نيسان بسبب أحدهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نقابة الأطباء تحدد سببين لازدياد الإصابات بكورونا وتؤكد: لن ينحسر بنهاية نيسان بسبب أحدهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).