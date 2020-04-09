2020/04/09 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية أزمة الديوانية توضح قراراتها الأخيرة بشأن الاستثناءات الممنوحة من حظر التجوال

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

حددت نقابة الإطباء في العراق ، سببين وصفتهما بالمهمين وراء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع فيما توقعت تأخر انحسار الفيروس في العراق بسبب احدهما.

وقال المتحدث باسم النقابة د.



جاسم العزاوي في مقابلة تابعتها ( بغد

بغداد اليوم- كردستان

نفت حكومة اقليم كردستان، الخميس (9 نيسان 2020) أنباء تداولتها وسائل اعلام محلية، تحدثت عن شراء عجلات حديثة لوزراء الحكومة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان، إن "بعضاً من وسائل الاعلام المحلية وبهدف

بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو مجلس النواب باسم خشان، الخميس (9 نيسان 2020)، عن وجود صفقات فساد في محافظتين تتعلق بشراء التجهيزات الطبية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة المثنى، ابرمت ص

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