2020/04/09 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة صالح الحسني اليوم الخميس، تقديمه طلب تعيين ٥٠٠٠ مهندس زراعي وطبيب بيطري في موازنة ٢٠٢٠.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يطلب تعيين 5000 خريج في موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يطلب تعيين 5000 خريج في موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).