نقابة الأطباء تحدد سببين لازدياد الإصابات بكورونا: لن ينحسر بنهاية نيسان

2020/04/09 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حددت نقابة الإطباء في العراق ، سببين وصفتهما بالمهمين وراء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع فيما توقعت تأخر انحسار الفيروس في العراق بسبب احدهما.وقال المتحدث باسم النقابة د.جاسم العزاوي في مقابلة تابعتها “العهد نيوز” ان ” الإصابات بكورونا من الممكن ان تكتشف بعد 5-6 أيام من دخول الفيروس […]

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