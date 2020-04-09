2020/04/09 | 16:25 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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كتلة العصائب ترد على وزير الخارجية السعودي: من الغباء التفكير في هذا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد.. علقت كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، الخميس، على قرار السعودية وقف إ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كتلة العصائب ترد على وزير الخارجية السعودي: من الغباء التفكير في هذا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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