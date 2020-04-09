كتلة العصائب ترد على وزير الخارجية السعودي: من الغباء التفكير في هذا

2020/04/09 | 16:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. علقت كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، الخميس، على قرار السعودية وقف إ...

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