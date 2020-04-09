جنكي يهنئ الكاظمي بالتكليف ويبحثات اعادة الاستقرار السياسي

2020/04/09 | 17:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداجرى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنگي، اتصالا هاتفيا ، اليوم الخميس ، مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مهنئا بتكليفه لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية خاصة بعد نيله الاجماع ودعم القوى والاطراف السياسية العراقيةواعرب جنگي، عن تمنياته للكاظمي بالتوفيق في مهامه عبر تشكيل حكومة وطنية ،عراقية جديدة بعد ان شهد الوضع في العراق الكثير من الازمات واللاستقرار. واكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي ايضا ضرورة اعادة الاستقرار السياسي مع تحقيق المطالب و الحقوق الدستورية لكافة اطياف الشعب العراقي.

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