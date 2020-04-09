2020/04/09 | 17:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الخميس، تقديمه طلباً بتعيين 5 آلاف مهندس زراعي وطبيب بيطري في موازنة 2020.وقال الحسني في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" ، إنه "قدمت طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نطلب فيه تعيين 5 آلاف ‏مهندس زراعي وطبيب بيطري في موازنة 2020 وننتظر إقرار الموازنة لأن الأمور المالية خارجة عن إرادتنا".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعتزم تعيين 5 آلاف مهندس وطبيب بيطري) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعتزم تعيين 5 آلاف مهندس وطبيب بيطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).