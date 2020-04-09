وزير الطاقة الأمريكي: دول أوبك+ تستطيع بسهولة خفض 10 ملايين ب/ي

2020/04/09 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، الخميس، إنه يرى أن دول أوبك+ تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا وإنه متفائل أن روسيا والسعودية ستسويان خلافاتهما.

وقال برويليت في مقابلة مع سي.إن.بي.سي "أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر إذا ضممت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين.



هذا ممكن بسهولة".

وأضاف "نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".

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