الصحة توجه بانشاء نصب تذكاري لملاكاتها في ساحة اللقاء

2020/04/09 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه وزير الصحة محمد جعفر علاوي، اليوم الخميس، بانشاء نصب تذكاري لملاكات الوزارة في ساحة اللقاء ببغداد تقديرا لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا.وقال علاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "ناقش الافكار الاولية لإنشاء نصب تذكاري لملاكات وزارة الصحة والبيئة خلال لقاءه المهندسة المعمارية فتوح جاسم الزبيدي والجهات المعنية".وأضاف ان "النصب يرمز لجهود الملاكات الطبية والصحية وتثمينا لدورهم المتميز والفاعل للتصدي للأزمات وتعرضهم للخطر وخاصة خلال ازمة فيروس كورونا".وأكد علاوي انه "وجه ان يكون النصب التذكاري في ساحة اللقاء كونه يمثل احد المواقع الرئيسية بالعاصمة بغداد"، مبينا ان "اختيار فكرة التصميم الأخير يتم عن طريق لجنة تم تشكيلها في الوزارة لهذا الغرض".

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