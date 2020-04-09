2020/04/09 | 17:10 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجناء سياسيون في البحرين يخشون الإصابة بكورونا في ظل تكدس السجون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجناء سياسيون في البحرين يخشون الإصابة بكورونا في ظل تكدس السجون) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجناء سياسيون في البحرين يخشون الإصابة بكورونا في ظل تكدس السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).