2020/04/09 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية: تسجيل 3 حالات وفاة و 12 إصابة لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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