بالفيديو: رئيس الوزراء المكلف في لسان الرئيس العراقي

2020/04/09 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح بشكل رسمي رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي....

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