حشد عامرية الصمود لـ” العهد نيوز” القوات الامنية تقتحم 5 مناطق صحراوية بحثا عن مجرمي داعش بالانبار

2020/04/09 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الخميس، بان القوات الامنية داهمت 5 مناطق صحراوية ذات تضاريس معقدة بحثا عن مطلوبين ومخابئ للأسلحة .وقال العيساوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية اقتحمت مناطق ووادي قذف وعين ثميل ومعامل رمل عسيله والرحالية والحسينيات […]

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