محافظ واسط يصادق على تخصيص أراض سكنية إلى الأجهزة الأمنية(وثيقة)

2020/04/09 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد

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