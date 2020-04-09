2020/04/09 | 17:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أربيل وزارة الصحة في إقليم كردستان وجهت، اليوم الخميس 9 أبريل 2020، في تصريح، طلباً لمراسلي ومصوري وسائل الإعلام المتجولين لإجراء فحص فيروس كورونا لهم.وجاء في التصريح، بهدف كشف حالات مرض فيروس كورونا الجديد COVID-19 في إقليم كردستان ولتأكيد صحة الإعلاميين الميدانيين، نطالب من مراسلي ومصوري الوسائل الإعلامية الميدانيين إجراء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الإقليم تدعو الإعلاميين المتجولين لإجراء فحص كورونا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الإقليم تدعو الإعلاميين المتجولين لإجراء فحص كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).