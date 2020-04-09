ثلاث وفيات و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

2020/04/09 | 17:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس، 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3287.

وقالت الوزارة، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 44 حالة.

وأكدت الوزارة أن "35 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 666 حالة".

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