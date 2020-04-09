تسجيل ثلاث وفيات و12 اصابة جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/04/09 | 17:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة و12 اصابة بفيروس كورونا للجالية العراقية في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصَحّافْ، في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في بريطانيا، والثانية في ألمانيا، والثالثة في المملكة العربية السعودية، و 12إصابة،4 منها في ألمانيا و 3 في الأردن و 4 في المملكة العربية السعودية و 1 في ماليزيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

واضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم 208 حالة موزعة كالآتي:

- الولايات المتحدة الأمريكية 40

- النرويج 37

- السويد 23

- بلجيكا 11

- الأردن 15

- كندا 16

- إيطاليا 7

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 5

- المملكة العربية السعودية 7

- الامارات العربية 2

- الدنمارك 10

- فنلندا 1

- فرنسا 6

- ألمانيا 4

- ماليزيا 1

- اسبانيا 1

- ايران 1

واشار الى ان "حالات الوفاة في عموم العالم 16 حالة موزعة كالآتي:

- بريطانيا 7

- السويد 3

- ألمانيا 2

- هولندا 1

- بلجيكا 1

- الدنمارك 1

- المملكة العربية السعودية 1

وتابع الصحاف ان "حالات الشفاء في عموم العالم (42) حالة موزعة كالآتي:

- بلجيكا 11

- كندا 4

- ايران 1

- الأردن 7

- النمسا 4

- السعودية 1

- السويد 9

- بريطانيا 5

- اسبانيا 1

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