مسؤول برازيلي يدعو لإشراك عصابات المخدرات في

2020/04/09 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعت وزارة الصحة البرازيلية، سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا إنه "على الحكومة أن تكون واقعية بشأن من سيتولى السلطة في العديد من هذه الأحياء.

وأضاف "يجب أن نفهم أن هذه هي المناطق التي غالبا ما تكون الدولة غائبة فيها، يديرها تجار المخدرات والميليشيات".

وتابع "كيف نبني جسر وصول إليهم؟، من خلال التحدث مع تجار المخدرات والميليشيات، لأنهم بشر أيضا وعليهم المساعدة".

ولفت إلى أن السلطات أطلقت مشروعا تجريبيا في حي واحد من هذه الأحياء حول إدارة أخطار تفشي فيروس كورونا.

وتستعد البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أميركا اللاتينية، لأسوأ السيناريوهات إذا تفشى كوفيد 19 في الأحياء الفقيرة والأحياء المزدحمة التي غالبا ما تفتقر إلى نظام الصرف الصحي والبنية التحتية للرعاية الصحية.

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لعراقيي الخارج و 12 اصابة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا، واحدة في بريطانيا، والثانية في ألمانيا، والثال

بغداد اليوم - متابعة

أتهم الباحث السعودي سعيد السريحة، الخميس (9 نيسان 2020)، إيران بالتعمد في تأخير الإقرار بانتشار فيروس كورونا لتنقله الى دول المنطقة ومنها العراق وسوريا.

وقال السريحة في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)،&nb

بغداد اليوم - بغداد

حددت نقابة الإطباء في العراق ، سببين وصفتهما بالمهمين وراء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع فيما توقعت تأخر انحسار الفيروس في العراق بسبب احدهما.

وقال المتحدث باسم النقابة د.



جاسم العزاوي في مقابلة تابعتها ( بغد

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