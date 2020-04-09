مسؤول بالصحة يكشف تفاصيل مؤلمة عن وفاة شاب ببغداد اخفى اصابته بكورونا طيلة 15 يوما

2020/04/09 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف الوكيل الفني لوزير الصحة، جاسم الفلاحي، الخميس (09 نيسان 2020)، تفاصيل وفاة شاب في بغداد اخفى...





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