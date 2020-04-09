2020/04/09 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ،احمد الصحاف ، اليوم الخميس، تسجيل 3 وفيات و12 إصابة بكورونا لأبناء الجالية العراقية .

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