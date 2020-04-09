مسؤول بالصحة يكشف تفاصيل وفاة شاب ببغداد اخفى اصابته بكورونا 15 يومًا

2020/04/09 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف الوكيل الفني لوزير الصحة، جاسم الفلاحي، اليوم الخميس، تفاصيل وفاة شاب في بغداد اخفى اصابته بفيروس كورونا عن الكوادر الطبية 15 يوما.وقال الفلاحي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” إن “الكوادر الطبية في وزارة الصحة سجلت حالة وفاة لشاب ببغداد اخفى عنها اصابته بفيروس كورونا 15 يوما، بعدها ساء وضعه […]

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