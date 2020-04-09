البشرية تترقب نتائج “التجربة الأهم”.. حقنة تحت الجلد قد تنهي كابوس “كورونا”

2020/04/09 | 17:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. بدأ باحثون أميركيون، الخميس، اختبارات السلامة السريرية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، ي...

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