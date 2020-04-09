الخارجية: تسجيل 3 حالات حالات وفاة و12 اصابة جديدة لعراقيين في الخارج

2020/04/09 | 17:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و12 اصابة جديدة بفيروس كورونا لعراقيين في الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّافْ في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، تم "تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في بريطانيا، والثانية في ألمانيا، والثالثة في المملكة العربية السعودية، و 12إصابة،4 منها في ألمانيا و 3 في الأردن و 4 في المملكة العربية السعودية و 1 في ماليزيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم 208 حالة موزعة كالآتي:

- الولايات المتحدة الأمريكية 40

- النرويج 37

- السويد 23

- بلجيكا 11

- الأردن 15

- كندا 16

- إيطاليا 7

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 5

- المملكة العربية السعودية 7

- الامارات العربية 2

- الدنمارك 10

- فنلندا 1

- فرنسا 6

- ألمانيا 4

- ماليزيا 1

- اسبانيا 1

- ايران 1".

وتابع، أن "حالات الوفاة في عموم العالم 16 حالة موزعة كالآتي:

- بريطانيا 7

- السويد 3

- ألمانيا 2

- هولندا 1

- بلجيكا 1

- الدنمارك 1

- المملكة العربية السعودية 1.

وأوضح، أن "حالات الشفاء في عموم العالم (42) حالة موزعة كالآتي:

- بلجيكا 11

- كندا 4

- ايران 1

- الأردن 7

- النمسا 4

- السعودية 1

- السويد 9

- بريطانيا 5

- اسبانيا 1.

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