مصدر: سيطرة التون كوبري تجبر سائقي شاحنات المواد الغذائية على دفع
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مصدر: سيطرة التون كوبري تجبر سائقي شاحنات المواد الغذائية على دفع 400 دولار مقابل مرورهم
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