2020/04/09 | 17:31 - المصدر: الغد برس

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مسؤولون كنديون: وباء كورونا قد يتسبب بوفاة ما بين 11 ألفا و22 ألف

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مسؤولون كنديون: وباء كورونا قد يتسبب بوفاة ما بين 11 ألفا و22 ألفا في البلاد

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