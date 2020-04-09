2020/04/09 | 17:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيئة: استمرار حملات التعقيم والتطهير في مركز محافظة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة: استمرار حملات التعقيم والتطهير في مركز محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة: استمرار حملات التعقيم والتطهير في مركز محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).