2020/04/09 | 17:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الناطق بإسم شرطة بابل، العميد الحقوقي عادل الحسيني، اليوم الخميس عن القاء القبض على متهمين برفع أسعار السلع الغذائيةفي المحافظة.وقال الحسيني في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز من القيادة وبالتعاون مع مديرية استخبارات الجريمة المنظمة، تواصل جولاتها التفتيشية لجميع مناطق بابل لمراقبة الأسعار واحتكار المواد الغذائية والخضار من قبل ضعفاء النفوس مستغلين الوضع الصحي وحظر التجول".واضاف انه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين في المحافظة يقومون برفع أسعار اللحوم".وأكد الحسيني ان "قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين برفع الاسعار في بابل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين برفع الاسعار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).