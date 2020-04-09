الزراعة تقدم طلباً بتعيين ٥ آلاف مهندس زراعي وطبيب بيطري بموازنة ٢٠٢٠

2020/04/09 | 17:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، تقديمه طلب تعيين ٥٠٠٠ مهندس زراعي وطبيب بيطري في موازنة ٢٠٢٠.

وقال الحسني في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "قدمت طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نطلب فيه تعيين ٥٠٠٠ مهندس زراعي وطبيب بيطري في موازنة ٢٠٢٠ وننتظر إقرار الموازنة لأن الأمور المالية خارجة عن إرادتنا".

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