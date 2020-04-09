صحة كربلاء تؤكد مغادرة 293 شخصا من الحجر الصحي

2020/04/09 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الخميس، مُغادرة ( 293 ) مُلامساً مع مُصابي فيروس كُورونا من الحجر الصحي.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم في بيان تلقت”العهد نيوز” إن “المجموع الكُلي من المحجُورين المُلامسين لمُصابي كُورونا وصل لغاية الأن الى ( 576 ) شخصاً، والمُغادرين ( 293 ) شخصاً، والمُتَبقين في الحجر […]

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