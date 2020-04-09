سمير الشيخلي رمز لم يتكرر

2020/04/09 | 18:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما أصبح سمير الشيخلي وزيرا” للتعليم العالي والبحث العلمي…قرر ان يزور كليته التي تخرج منها..( كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد )) كان.احد الاخوه الكورد يعمل الشاي في مكتب.العميد ،زمن كان...أكمل القراءة ←

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