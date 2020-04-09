2020/04/09 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز السعودية، إن الباحثين بالجامعة تمكنوا من إكمال خطوة مهمة في سبيل التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال اليوبي للتلفزيون السعودي الرسمي إن الباحثين بمركز الملك فهد للبحوث الطبية تمكنوا بالفعل من عزل الفيروس كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 88 ألف شخص حول العالم.وأضاف: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة سعودية تعلن عن خطوة مهمة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة سعودية تعلن عن خطوة مهمة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).