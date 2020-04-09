إيطالية عمرها 103 أعوام تقهر كورونا بالماء ومخفضات الحرارة

2020/04/09 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وسط خيبات إحصاءات الوفيات المتزايدة جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم، تظهر قصة شفاء سيدة إيطالية تبعث الأمل لدى الملايين من الأشخاص حول إمكانية الشفاء منه ودون الحاجة إلى تلقي رعاية سريرية بالمستشفيات.وقالت آدا زانوسو، (103 أعوام) من بلدة ليسونا في شمال إيطاليا، إنها أصيبت بالفيروس الشهر الماضي، مضيفة بأن التحلي “بالشجاعة والإيمان” كان […]

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