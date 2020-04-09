إيران ترّحب بتكليف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2020/04/09 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بتكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي، إن “الخارجية ترحب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.وفي وقت سابق من اليوم، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، […]

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