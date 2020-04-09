محكمة صينية تحكم لصالح مايكل جوردان بقضية عمرها 8 أعوام

2020/04/09 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حكمت محكمة صينية بعدم أحقية شركة كياودان لتصنيع المستلزمات الرياضية في استخدام اسم أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بعد معركة قضائية استمرت ثمانية أعوام.وحظرت المحكمة العليا في إقليم فوجيان على الشركة وضع اسمها بالأحرف الصينية على منتجاتها.وكياودان هي كلمة صينية مرادفة لاسم جوردان.وقال جوردان بعد الحكم: “أنا سعيد باعتراف المحكمة العليا […]

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