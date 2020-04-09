الاعرجي: شيعة السلطة يمرون بمنعطف خطير

2020/04/09 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتحدث نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، عن منعطف خطير يمر فيه شيعة السلطة بـ 9 نيسان الحالي لا يقارن ببداية مشوارهم في 9 نيسان 2003.وغرد الاعرجي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "شكراً للسيد الزرفي الذي وحّد مكونات الكتلة الأكثر عددًا، ومبارك للسيد الكاظمي التكليف، ونسأل الله أن يوفقه في مهمته".وأضاف "كما نتمنى لهذه الكتلة استيعاب الدرس رغم شكوكنا بذلك، وليعلم الجميع أن شيعة السلطة (في ٩ نيسان ٢٠٢٠) يمرُّون بمنعطفٍ خطير لا يُقارن ببداية مشوارهم (في ٩ نيسان ٢٠٠٣)".​شكراً للسيد الزرفي الذي وحّد مكونات الكتلة الأكثر عددًا، ومبارك للسيد الكاظمي التكليف، ونسأل الله أن يوفقه في مهمته، كما نتمنى لهذه الكتلة استيعاب الدرس رغم شكوكنا بذلك، وليعلم الجميع أن شيعة السلطة (في ٩ نيسان ٢٠٢٠) يمرُّون بمنعطفٍ خطير لا يُقارن ببداية مشوارهم (في ٩ نيسان ٢٠٠٣)— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) April 9, 2020​​​

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