2020/04/09 | 18:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك برلماني لمنع إطلاق سراح الارهابيين ورموز الفساد تحت عنوان العفو الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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