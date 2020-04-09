مصادر : أوبك+ ستبحث تخفيضات نفطية تصل إلى 20 مليون برميل يومياً

2020/04/09 | 18:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدر في أوبك وآخر روسي لرويترز إن أوبك ومنتجي النفط الآخرين سيبحثون اليوم الخميس تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط تصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 20 بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية.

وقال مصدر أوبك "ذاك اتفاق عالمي."

ولم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك - وهو ما تصر عليه روسيا ومنتجو أوبك.

وقال مصدر آخر في أوبك ومصدر روسي منفصل لرويترز إن روسيا والسعودية تمكنتا من إزالة العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

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